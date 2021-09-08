Москва, 8 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Торги 7 сентября завершились для котировок нефти не слишком удачно. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась на 0,72% и достигла уровня в $72,35 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поддержку как на прошлой, так и на этой неделе нефтяным котировкам будет оказывать ураган «Ида», который остановил добычу нефти в Мексиканском заливе.

Работа перерабатывающих заводов общей мощностью в миллион баррелей в сутки также была остановлена — это около 6% ежедневного объема выработки в США.

Кроме урагана и его последствий, в фокусе инвесторов остается распространение нового штамм коронавируса «Дельтаа, а также новых видов заболевания — штаммов «Ню» и «Ипсилон».

Также внимание трейдеров будет сфокусировано на дальнейших шагах ЕЦБ — инфляция в Германии превысила многолетние максимумы: потребительская инфляция в августе составила 3,9%, а промышленная — 12,2% из-за роста цен на газ.

Вероятность того, что ЕЦБ остановит выкуп активов с рынка, становится крайне высокой, что негативно повлияет на весь рынок.

Сегодня, 8 сентября, выйдут данные API по запасам нефти и бензина в США, а 9 сентября та же статистика будет опубликована от минэнерго. Это краткосрочно окажет влияние на котировки.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня — $72−73,40 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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