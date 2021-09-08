Москва, 8 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Доходы от продажи сырьевых ресурсов необходимо вкладывать в развитие новых отраслей экономики. Об этом 8 сентября сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики

По словам главы Минфина, на данный момент огромные доходы с продажи сырья уходят на выплату дивидендов акционерам компаний. Часть средств идет в бюджет, но этого недостаточно, убежден чиновник, — сырьевые компании должны активнее вкладывать средства в развитие новых отраслей экономики.

«Нужно справедливо распределить эту ренту. Куда? В новую экономику. Как раз помочь компаниям, которые хотят инвестировать, но видят риски и недостаточную доходность. Государство должно помогать новым секторам экономики. Может помочь с инфраструктурой, может софинансировать, но надо привлекать частные деньги с учетом небольших преференций со стороны государства и денег, которые можно перераспределить из рентного дохода», — сказал Силуанов.