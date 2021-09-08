В Волгограде задержали вооружённых грабителей
Волгоград, 8 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Подозреваемых в серии разбойных нападений задержали полицейские в Волгограде. Трое мужчин с предметами, похожими на пистолеты, грабили магазины и офисы микрозаймов, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
Первое преступление было совершено 5 сентября в сетевом магазине в Дзержинском районе. Двое мужчин, скрыв лица за медицинскими масками и капюшонами, угрожали чем-то похожим на пистолет продавцам и потребовали передать им деньги из кассы. Похитив 26 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.
В Тракторозаводском районе 6 сентября преступники по аналогичной схеме ограбили три микрофинансовые организации.
Оперативники становили личности подозреваемых, ими оказались жители Московской области 18, 19 и 23 лет, проживающие в Волгограде в арендованной квартире. Их задержали 7 сентября при попытке совершить новое преступление. У мужчин изъяты два пистолета, предположительно сигнальные, маски, перчатки и деньги.
Возбуждены уголовные дела. Следствие будет ходатайствовать заключении подозреваемых под стражу.