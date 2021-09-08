Волгоград, 8 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Подозреваемых в серии разбойных нападений задержали полицейские в Волгограде. Трое мужчин с предметами, похожими на пистолеты, грабили магазины и офисы микрозаймов, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

34.мвд.рф Пистолет грабителя

Первое преступление было совершено 5 сентября в сетевом магазине в Дзержинском районе. Двое мужчин, скрыв лица за медицинскими масками и капюшонами, угрожали чем-то похожим на пистолет продавцам и потребовали передать им деньги из кассы. Похитив 26 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

В Тракторозаводском районе 6 сентября преступники по аналогичной схеме ограбили три микрофинансовые организации.

Оперативники становили личности подозреваемых, ими оказались жители Московской области 18, 19 и 23 лет, проживающие в Волгограде в арендованной квартире. Их задержали 7 сентября при попытке совершить новое преступление. У мужчин изъяты два пистолета, предположительно сигнальные, маски, перчатки и деньги.

«По имеющейся информации, подозреваемые прибыли в Волгоград 3 сентября. Преступления совершались по одной и той же схеме: пока двое злоумышленников заходили внутрь организаций, третий находился недалеко от места преступления в готовности предупредить о прибытии полицейских или охранников. Уже установлено, что молодые люди причастны к совершению разбойных нападений в других регионах России», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Возбуждены уголовные дела. Следствие будет ходатайствовать заключении подозреваемых под стражу.