Киев, 8 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Украина уже сейчас готова к отопительному сезону на 80%, заявил на заседании правительства 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

По словам Шмыгаля, всё идёт в соответствии с графиками, в частности, накопление газа на зиму. Сейчас запасы газа в ПХГ Украины составляют 18 млрд кубометров, на начало отопительного сезона они увеличатся до 19−20 млрд кубометров, чего в любом случае достаточно для прохождения отопительного сезона.

Также премьер напомнил, что решение о том, когда именно стартует отопительный сезон, принимают местные власти. Также органы местного самоуправления отвечают за установление тарифов для населения на тепло и горячую воду. Шмыгаль уточнил, что ценовая политика «Нафтогаза» позволяет не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе. Шмыгаль в своём выступлении ситуацию с накоплением угля никак не прокомментировал.