Чебоксары, 8 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников, при этом отдавая неизвестным крупные суммы. В Чебоксарах педагог перевела аферистам 1 млн рублей, которые планировала потратить на лечение ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

В полиции пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником следственного комитета. Доверчивого педагога он убедил в том, что с её счёта якобы пытаются списать денежные средства. Поддавшись на уговоры мошенников, чебоксарка перевела около 1 млн рублей банковский счёт, владелец которого устанавливается.

По данным правоохранителей, аферисты использовали 15 телефонных номеров. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Со слов горожанки, которые приводят в полиции, деньги она копила на лечение ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников в Чувашии стала семья, лишившись около 900 тыс. рублей.

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