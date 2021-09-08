Москва, 8 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Совместные усилия по купированию опасных тенденций, которые связаны с реабилитацией нацизма, должно наращивать мировое сообщество. Об этом 8 сентября говорится в приветствии главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума, которое зачитал замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозы фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребованы», — приводит слова главы российского МИД ТАСС.

Кроме того, Лавров отметил, что в настоящее время действие прививки от вируса нацизма стало ослабевать.

«На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают головы национал-радикалы, оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, освободившим мир от коричневой чумы», — также говорится в его приветствии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве встревожены и озабочены тем, что прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана нет.