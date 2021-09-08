Москва, , 14:04 — REGNUM Российский президент Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, посвящённых празднованию Дня города в Москве. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 8 сентября журналистам.

День города в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, 11 и 12 сентября, когда в столице будут праздновать День города, у президента «запланированы мероприятия».

«Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, столичные власти не планируют масштабных празднований Дня города. В праздник для москвичей устроят концерт в парке «Зарядье» и фейерверк. Ранее в Москве начался фестиваль «Цветочный джем».

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