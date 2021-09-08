Таллин, , 13:51 — REGNUM

Таллин Diego Delso

Вице-мэр Таллина Эха Вырк отказалась уходить в отставку на фоне скандала с подозрение в даче ложных показаний по делу о коррупции в возглавляющей мэрию Центристской партии. Об этом сама политик заявила на специальной пресс-конференции.

Вырк заявила, что не виновна и считает не соответствующими действительности подозрения в свой адрес. Кроме того, она намерена баллотироваться на муниципальных выборах 17 октября нынешнего года.

«Центральная криминальная полиция предъявила мне подозрение при расследовании сделанного Центристской партии пожертвования. Я не признала себя виновной, так как не давала умышленно ложных показаний», — заявила топ-чиновница столицы Эстонии.

По ее словам, подозрение строится на содержании телефонного разговора, который состоялся с ее участием восемь месяцев назад и касался пожертвований партии.

«Должна признать, что я и сегодня не помню этой телефонной беседы. Я каждый день провожу несколько десятков телефонных разговоров, и спустя несколько месяцев не могу помнить их все», — отметила вице-мэр Таллина.

Мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил, что не видит проблем в деятельности Эхи Вырк и поддерживает продолжение ее работы на посту вице-мэра.