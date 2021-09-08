Москва, 8 сентября 2021, 13:50 — REGNUM Лидеры иностранных государств не планируют приезжать в Россию на празднование Дня Москвы в 2021 году. Об этом 8 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ИА REGNUMсообщало, в 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения. Ко Дню города столицу украсят декоративными конструкциями.
В столице также пройдут праздничные мероприятия, но не такие масштабные, как в предыдущие годы.
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