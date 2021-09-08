Варшава, 8 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше была зафиксирована 191 попытка незаконного пересечения границы с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 8 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Мы отмечаем стабильно высокое число попыток незаконно проникнуть на территорию Польши нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии. Все попытки были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых задерживают пограничники. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев», — говорится в сообщении.

В общей сложности Пограничная служба Польши за последние 24 часа задержала 36 нелегальных мигрантов, большинство из которых (18) являются гражданами Ирака. Среди задержанных оказалось трое граждан Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.