Джакарта, 8 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6731 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 8 сентября в Индонезии выявлено 4 147 365 носителей SARS-CoV-2.

Коронавирус в стране за сутки смогли побороть 11 912 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3 876 760 человек.

В период с 7 по 8 сентября 2021 года 626 человек умерли от COVID-19 в Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 137 782 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готово взять на себя роль регионального центра по производству вакцин против коронавируса.

Подробнее в материале:Индонезия готова стать региональным центром по производству вакцин