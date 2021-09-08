Москва, 8 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Корпорация МСП продолжит мониторинг соблюдения моратория на плановые проверки в отношении предприятий малого бизнеса. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что под мораторий, продленный на 2022 год, попадет порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса.

ИА REGNUM Бизнес

«Сегодня Правительство РФ приняло решение о продлении моратория на плановые проверки МСП в 2022 году. Мы со своей стороны продолжим мониторинг соблюдения моратория. Данный сервис работает с прошлого года: нами было получено 311 обращений о проведении незаконных проверок со стороны 39 контрольно-надзорных органов, в том числе регионального и муниципального уровней. Порядка 100 результатов проверок были отменены», — заявил Александр Исаевич.

В основном, предприниматели сообщали о проведении проверок со стороны налоговых органов (44,53%), органов МВД России (10,27%), Роструда (9,43%), МЧС России (3,77%), Роспотребнадзора (3,77%), напомнил он.

Как отметил Александр Исаевич, мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого предпринимательства.

«Правительство ведет системную работу по улучшению делового климата, формированию благоприятной регуляторной среды в России, — подчеркнул он, — Однако, очень важно, чтобы сам бизнес обращался к нам за поддержкой и квалифицированной помощью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» поручил Правительству РФ продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год. Кроме того, в рамках Восточного экономического форума глава государства предложил через год вернуться к обсуждению возможного пятилетнего моратория.

Под действие моратория не попадают те виды контроля, на которые новый закон, вступивший в силу с 1 июля 2021 года, не распространяется. Речь идет о налоговом и таможенном контроле, а также для малых предприятий, которые занимаются деятельностью, отнесенной к «высоким рискам», например, производство токсичных веществ или владеющих торговым центром.

Кроме того, в 2021 году благодаря введению моратория из ежегодного плана проверок были исключены 127 тыс. проверок в отношении малого бизнеса.