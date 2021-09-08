Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
Уфа, 8 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Kremlin.ru
Евгений Зиничев
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"Жил как воин и погиб как воин. Очень, очень жаль… Искренние соболезнования…», — сообщил глава региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений. Ему было 55 лет.