Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. При взрыве в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске пострадали 13 человек. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Parentingupstream Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

По словам собеседника, среди пострадавших — двое детей, также ещё семь обратились за помощью в связи со стрессовым состоянием.

«Им оказана помощь на месте. Госпитализированы шесть человек», — добавил источник.

По словам главного врача Ногинской центральной районной больницы Елены Тихоновой, один пациент находится сейчас в реанимационном отделении — состояние стабильно тяжёлое.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших — мужчине и женщине.

Читайте также: При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ногинске произошёл рано утром 8 сентября. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвёртом этажах. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте работают спасатели, кинологи и психологи центра экстренной психологической помощи.