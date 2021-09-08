Иркутск, 8 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнование по поводу трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Спасая жизнь человека, сегодня трагически погиб глава МЧС Евгений Николаевич Зиничев. Трудно осмыслить произошедшее, еще труднее подобрать слова. Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, Офицером с большой буквы.

Мы проработали вместе не такое продолжительное время, но это были лучшие годы моей службы. Поверив в меня, он дал мне вторую путевку в жизнь. Уже в новом статусе губернатора я делился с ним проблемами, вопросами безопасности, было много стратегических планов. В октябре мы ждали его в Иркутской области.

Он всегда служил государству. Был главным спасателем Российской Федерации. И погиб как настоящий спасатель. Вечная память».

Напомним, до того как Игоря Кобзева в 2020 году избрали губернатором Иркутской области, он занимал пост заместителя главы МЧС. Евгений Зиничев погиб, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека.

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