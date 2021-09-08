Москва, , 13:43 — REGNUM В российско-белорусских отношениях виден «определённый прогресс». Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намеченные на 9 сентября московские переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Дмитрий Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов о до сих пор несостоявшемся признании официальным Минском территориальной целостности Российской Федерации после состоявшегося в 2014 году воссоединения Крыма с Россией, Песков отметил, что эта тема с российской стороны подниматься не будет. По словам пресс-секретаря российского президента, «так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил».

«Это суверенное дело любого государства — желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о призвании официальным Минском Крыма в составе России.

«Но вы знаете, что президент Путин никогда этот вопрос не затрагивает», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Накануне, 7 сентября в Минске состоялась презентация доклада белорусских НГО «Беларусь и Крым: пора признать реальность». Около десятка белорусских общественных организаций обратились к Александру Лукашенко с призывом признать официальным Минском воссоединение Крыма с Россией и территориальную целостность Российской Федерации — части Союзного государства России и Белоруссии.