«Он погиб как герой» — челябинский губернатор о Зиничеве
Челябинск, 8 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Челябинская область всегда ощущала внимание и поддержку главы МЧС России Евгения Зиничева. Это особенно проявлялось во время взрыва в девятиэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года и природных пожаров в 2021 году, заявил губернатор региона Алексей Текслер, цитирует его пресс-служба областного правительства.
Kremlin.ru
Евгений Зиничев
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«Он погиб как герой, спасая человека», — отметил Текслер.
Как сообщало ИА REGNUM, Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. Он пытался спасти человека, упавшего в воду.