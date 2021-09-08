Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Единовременная выплата всем, у кого в результате взрыва в Ногинске пострадали квартиры, составит 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 50 тысяч для одиноких граждан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ногинск. 8 сентября 2021 года. Место взрыва

«Я нахожусь здесь для того, чтобы оказать пострадавшим поддержку. Сегодня я подпишу все необходимые документы. Что касается подъезда, который разрушен, там в следующие 6−8 месяцев жить нельзя, мы предлагаем для проживания дом отдыха «Боровое», граждане могут это время прожить у родственников, либо областное правительство оплатит аренду жилья», — заключил губернатор.

Добавим, что на месте взрыва работают волонтеры, они оказывают психологическую поддержку пострадавшим.

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