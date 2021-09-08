Ярославль, 8 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Двукратное удорожание стройматериалов не привело к остановке строительства в Ярославской области, но увеличило цену квадратного метра жилья. Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец.

Пиломатериалы

По словам куратора стройкомплекса в Ярославской области проблема стоит менее остро, чем у соседей. Хотя цены на стройматериалы выросли в 2 раза.

«К сожалению, эта проблема касается всех регионов на сегодняшний день. У коллег из других регионов эта проблема ярко высветилась уже 3−4 месяца назад. Наш строительный комплекс 3−4 месяца более-менее держался, потому что основные работы, где требовался металл, были уже выполнены. Объекты были в завершающей стадии. По древесине кубометр стоил 9−10 тысяч рублей, а сейчас 20−23 тысячи. По металлу было 40−50, а на сегодняшний день — 90−110. Мы понимаем, что это не может не отразиться на темпах строительства и себестоимости, — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Чиновник разделил ситуацию на стройках, финансируемых из бюджета и на объектах частных застройщиков. При бюджетном строительстве появилась возможность пересчитать смету стройки. Это закреплено в постановлении правительства РФ.

«Естественно, в сметах на строительство бюджетных объектов это не было учтено. Для решения проблемы выпущено постановление правительства РФ, которое говорит о том, что в рамках этого роста можно проводить корректировку по работам до 30 процентов, с прохождением дополнительной государственной экспертизы. Корректировка производится по 14 основным видам стройматериалов. Это не значит, что сразу вырастет на 30 процентов. Берутся оставшиеся виды работ, смотрится, какие там материалы, производится расчет, потом государственная экспертиза и соответственно выходит уже дополнительная стоимость, которая требуется, чтобы строить», — сообщил Виктор Неженец.

Частные застройщики рост цен на стройматериалы компенсируют повышением стоимости квадратного метра жилья. При этом сами стройки в Ярославской области по словам зампреда правительства не заморожены.

«По частным застройщикам мы пока не фиксируем остановку строительства объектов. Это происходит еще и потому, что сейчас достаточно неплохо заключаются договоры долевого участия. У многих застройщиков свободных квадратных метров нет», — сказал Виктор Неженец.

Чиновник также призвал журналистов сообщать о фактах замораживания строек в регионе.