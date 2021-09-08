Москва, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин сам не поднимает на встречах с белорусским лидером Александром Лукашенко тему признания Крыма, заявил 8 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Ранее Лукашенко заявил, что он готов признать Крым российским, когда «последний олигарх в России» будет поставлять туда продукты питания. При этом белорусский лидер добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные Минском документы, включая Будапештскую декларацию.

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