Тбилиси, , 13:40 — REGNUM В Грузию с двухдневным официальным визитом 8 сентября прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, официальная церемония встречи проходила в Тбилиси возле администрации правительства Грузии. В ней участвовал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Сообщается, что главы правительств Армении и Грузии проведут встречу в закрытом формате. После этого они выступят перед представителями СМИ.

Напомним, в мае Гарибашвили с официальным визитом прибыл в Армению. Стороны обсуждали вопросы, связанные с экономикой, транспортным сообщением и энергетики.

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