Уральский музей отреагировал на критику «спектакля на костях»
Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Музей истории Екатеринбурга выступил в защиту спектакля «Дело Филиппа Загурского», который вызвал критику потомков репрессированных из-за того, что постановка проходит на местах захоронений жертв репрессий. Комментарий от лица музея дал его директор Сергей Каменский в Facebook.
Руководитель заявил, что в музее «рады такому вниманию к этому проекту». В рамках постановки зрители делятся на «жертв репрессий» и «обвинителей», и одни выносят приговор другим. Билеты продаются гражданам от 12 лет.
Директор музея подтвердил, что спектакль проводится в том числе на территории мемориального комплекса, воздвигнутого на местах захоронений. «Фактически невозможно оценивать этот спектакль по отрывкам из его описания», — написал Каменский.
Также руководитель привёл комментарии профессора Гуманитарного университета Галины Брандт, театрального критика Натальи Курюмовой и другие мнения в поддержку спектакля.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал переместить спектакль с территории мемориала репрессированным. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин выступил с призывом перенести постановку с мест захоронений. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения.