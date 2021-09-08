Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Музей истории Екатеринбурга выступил в защиту спектакля «Дело Филиппа Загурского», который вызвал критику потомков репрессированных из-за того, что постановка проходит на местах захоронений жертв репрессий. Комментарий от лица музея дал его директор Сергей Каменский в Facebook.

Екатеринбург.рф, фото Антона Буценко Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский

Руководитель заявил, что в музее «рады такому вниманию к этому проекту». В рамках постановки зрители делятся на «жертв репрессий» и «обвинителей», и одни выносят приговор другим. Билеты продаются гражданам от 12 лет.

Сергей Каменский «Исследование показало, что спектакль позитивно влияет на более осмысленное восприятие темы репрессий, формирует эмпатию к людям, пострадавшим от репрессий (материалы исследований выложены на сайте проекта, ссылка в первом комментарии)»

Директор музея подтвердил, что спектакль проводится в том числе на территории мемориального комплекса, воздвигнутого на местах захоронений. «Фактически невозможно оценивать этот спектакль по отрывкам из его описания», — написал Каменский.

Также руководитель привёл комментарии профессора Гуманитарного университета Галины Брандт, театрального критика Натальи Курюмовой и другие мнения в поддержку спектакля.

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал переместить спектакль с территории мемориала репрессированным. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин выступил с призывом перенести постановку с мест захоронений. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения.