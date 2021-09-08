Таллин, 8 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум.

Армия Эстонии

Более 8300 резервистов будут привлечены Силами обороны Эстонии на учебные сборы. Об этом сообщил Генштаб Сил обороны страны.

«Речь идет о самом большом планируемом числе призываемых на учебные сборы. В 2018 году на сборы были призваны около 7000 военнослужащих резерва, а в 2015 году — чуть более 7500», — сообщил майор Иво Рейманн.

Главврач Сил обороны Тарго Лусти признал, что ситуация с коронавирусом COVID-19 повлияет на проведение сборов, однако с и государство, и военные готовы к такой ситуации. Он уверен, что проведение масштабных сборов не приведет к вспышке заболевания среди военнообязанных и членов их семей.

Лусти подчеркнул, что противники вакцинации не освобождаются от обязанности участвовать в обороне государства.