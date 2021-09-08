Москва, 8 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Большие города с высокой плотностью населения имеют экономическое превосходство над другими территориями. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-Сити

По мнению главы города, в число наиболее прибыльных вложений средств входят инвестиции в сферу услуг, а в этом направлении крупные населенные пункты имеют неоспоримое преимущество над небольшими.

«Чтобы инвестировать в услуги нужно большее потребление этих услуг. Причем большое, концентрирование потребление. А концентрированное потребление услуг может быть там, где концентрация населения. И чем меньше концентрация людей, тем меньше инвестиций в экономику. Поэтому в больших городах инвестиции не прекращаются — там наращивается плотность населения, и каждый вложенный рубль дает большую отдачу, чем рубль, вложенный, скажем, в сельской местности», — сказал Собянин.