Таллин, 8 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Известный нарвский политик, депутат парламента страны, автор учебников по эстонскому языку для иноязычных учеников Михаил Стальнухин возглавил предвыборный список Центристской партии на местных выборах в Нарве. Об этом сообщила пресс-служба входящей в правящую коалицию партии.

По словам Михаила Стальнухина, только Центристская партия, являющаяся частью правительственной коалиции, может много сделать для Нарвы. В списке объектов, которые могут быть построены в Нарве благодаря сотрудничеству с правительством, Стальнухин упомянул новую городскую баню, реконструкцию Александровской церкви, закрытый футбольный стадион и новый дом социального попечения.

Всего в партийном списке — 71 кандидат, 43 мужчины и 28 женщин.

Эстонские СМИ напоминают, что после предыдущих муниципальных выборов центристская фракция в Нарвском горсобрании развалилась, но в преддверии новых выборов была восстановлена.

Выборы в городские и волостные собрания в Эстонии пройдут 17 октября.