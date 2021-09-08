Волгоград, 8 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Волгоградской области 8 сентября выявлено 349 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 16 районах региона. Выписаны после выздоровления 314 пациентов, скончались 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 84 510 носителей вируса. Справились с инфекцией 74 955 человек. Находятся в стационарах и на амбулаторном лечении 7 139 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 416 жителей.