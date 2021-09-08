Минск, 8 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Белоруссия не осталась и не останется в стороне от «афганского вопроса». Об этом 8 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Читайте также: В Казахстане осудили на семь лет защитника прав русских

В ходе переговоров Лукашенко сказал Масимову: «Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся».

Также читайте: В Польше могут продлить режим ЧП на границе с Белоруссией

Напомним, 9 сентября в Москве Владимир Путин примет белорусскую делегацию во главе с Александром Лукашенко. Центральной темой переговоров будут 28 «союзных программ» интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.