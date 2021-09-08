Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет юрлицом более 3,4 тыс. иностранных граждан. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

40.мвд.рф Нелегальные мигранты

Во время проверки соблюдения миграционного законодательства прокуратура Адмиралтейского района Северной столицы выявила, что ООО «Позитив Групп» по одному адресу фиктивно поставило на миграционный учет более 3,4 тыс. иностранных граждан.

«При этом указанная организация предпринимательскую деятельность в период постановки иностранцев на миграционный учет не осуществляла, фактически жилье им не предоставляла», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.