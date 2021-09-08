Самара, 8 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью 9 сентября в регионе ожидается дождь, температура воздуха может понизиться до +5°С. Днем в Самарской области также ожидается дождь с порывами ветра до 18 метров в секунду. Воздух может прогреться до +20°C.

10 сентября по области ожидается гроза с умеренным дождем. Столбик термометра в регионе днем может подняться до +22°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены направить дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону.