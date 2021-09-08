Таллин, 8 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. К останкам затонувшего парома «Эстония» отправится частная экспедиция, созданная по инициативе родственников погибших. Об этом сообщил портал Postimees, выступающий одним из спонсоров погружения.

Паром

Погружение возглавит бывший председатель государственной комиссии по расследованию кораблекрушения Маргус Курм. Райво Хеллерма, председатель общества родственников погибших на пароме «Эстония», говорит, что они не занимаются поиском виновных в катастрофе, но пытаются ответить на вопрос, почему паром затонул.

По словам Курма, они намерены получить ответы на вопросы, на которые за 27 лет не было исчерпывающих ответов. Он добавил, что законных препятствий для исследования останков «Эстонии» нет.

По его словам, статья о запрете на разграбление могил Пенитенциарного кодекса Эстонии действует в отношении останков «Эстонии», но эта статья не касается научных исследований или сбора доказательств для судебного процесса.

«Это не преступление», — заявил Курм, ответив, что и международные соглашения не запрещают погружение с целью расследования.

По словам Курма, весь снятый во время погружения видеоматериал планируется передать для изучения как минимум двум экспертным группам, которые будут действовать параллельно и независимо друг от друга.