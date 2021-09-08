Саратов, 8 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Усиление западного ветра порывами 15−18 м/с прогнозируется на территории Саратовской области днем 9 сентября. В Саратове порывы ветра достигут 15 м/с, сообщают региональные метеослужбы.

Ветер

По данным ГУ МЧС России по Саратовской области, 9 сентября в связи с ухудшением погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

Осадков в течение суток не ожидается. Ночная температура воздуха опустится до +5, днем воздух прогреется до +19 градусов.

До 13 сентября в юго-восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 сентября в Башкирии ожидаются заморозки до — 2 °C. В этот день также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе днем может опуститься до +12 °С.

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