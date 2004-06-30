Калужский губернатор приветствовал участников спортивного форума в Казани
Калуга, 8 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» состоялись в режиме телемоста на стартовавшем 8 сентября в Казани IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в 2021 году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки нового калужского Дворца спорта.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Форум в Казани продлится три дня. В рамках деловой программы его участники обменяются мнения о перспективах развития спорта. Ключевыми темами станут «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году», «Модернизация системы управления в области физической культуры и спорта», «Спорт будущего». Запланирована Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». В физкультурно-спортивном парке пройдут мероприятия ведущих общероссийских спортивных федераций, показательные выступления по различным видам спорта, мини-турниры и другие виды активностей. Желающие смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».