Калуга, 8 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Церемонии открытия 15 спортивных объектов в 12 регионах, которые были построены в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» состоялись в режиме телемоста на стартовавшем 8 сентября в Казани IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прямой эфир вышли руководители регионов, в которых в 2021 году начинают принимать первых посетителей новые спортивные сооружения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша на ледовой площадке калужского Дворца спорта

Губернатор Калужской области Владислав Шапша приветствовал участников форума с ледовой площадки нового калужского Дворца спорта.

«Рад приветствовать всех вас из замечательного, только что открывшегося Дворца спорта в Калуге. Дворец спорта «Центральный» — прекрасная ледовая арена, здесь три тысячи зрительских мест. Замечательный 50-ти метровый бассейн, многофункциональные залы. Калуга — спортивный город. Мы гордимся нашими достижениями. И благодаря этому замечательному спортивному объекту у калужан появляются новые возможности для спортивных достижений. Уже сегодня мы встречаем 600 спортсменов, которые приехали к нам на VI Всероссийскую спартакиаду среди трудящихся», — отметил Владислав Шапша.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Форум в Казани продлится три дня. В рамках деловой программы его участники обменяются мнения о перспективах развития спорта. Ключевыми темами станут «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году», «Модернизация системы управления в области физической культуры и спорта», «Спорт будущего». Запланирована Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». В физкультурно-спортивном парке пройдут мероприятия ведущих общероссийских спортивных федераций, показательные выступления по различным видам спорта, мини-турниры и другие виды активностей. Желающие смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».