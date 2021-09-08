Рязань, 8 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Рязанской области 8 сентября подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 120 пациентов, четверо скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,26%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 39 772 жителей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 15 514 пациентов. Выздоровели 36 167 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 992 человека.