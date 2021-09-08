Москва, 8 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Александр Головин

Отмечается, что срок восстановления Головина — около двух недель. После этого он сможет сыграть за «Монако» при условии, что восстановление пройдёт нормально.

«Монако в ближайшие две недели проведёт три матча — 11 сентября против «Марселя» и 19 сентября против «Ниццы» в рамках чемпионата Франции, а также 16 сентября против австрийского «Штурма» в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, 4 сентября Головин получил повреждение во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 года между сборными России и Кипра (2:0). У него было выявлено повреждение мышцы бедра.