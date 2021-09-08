Грозный, 8 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. По словам руководителя республики, их с главой спасательного ведомства связывают 20 лет знакомства. За эти годы Зиничев показал себя сильным, мужественным человеком, что еще раз доказывает совершенный им героический поступок, отметил Кадыров.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

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"Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. <…> Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал о подробностях совершенного Зиничевым подвига. Глава МЧС в ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от ЧС наблюдал за происходящим в то время, как один из операторов сорвался в воду.

«Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень», — сообщил Кадыров.

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