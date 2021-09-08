Кишинёв, 8 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Киев не стал был запрещать въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами, если бы об этом не попросила президент Молдавии Майя Санду. Об этом заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

MAXHO Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой

Лидер «социалистов» считает, что украинская сторона не хочет портить отношения с Кишинёвом. По его мнению, молдавские власти официально направили в Киев просьбу отложить запрет на приднестровские номера, но потом якобы договорились ввести эту меру раньше.

«Думаю, они заранее все это разыграли с украинцами, обговорив запрет для приднестровского транспорта, несмотря на письменную просьбу Кишинева, в надежде выглядеть надежными партнерами для Москвы», — сказал Додон.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.