Москва, 8 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Пытаться направлять максимальную долю инвестиций в промышленность для России нецелесообразно. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

В качестве аргумента глава города привел данные об экономики Германии, которая, по его мнению, на 70−80% состоит из услуг. На этом основании мэр пришел к выводу, что не следует слишком усердствовать в вопросе вложения средств в промпроизводство.

«А мы пытаемся все инвестиции запихать в промышленность. Она просто не принимает эти инвестиции. И не потому, что нам промышленность не нужна, а потому что в мире структура экономики стала другой, и основные инвестиции идут в услуги, потому что оттуда большая отдача», — заявил Собянин.