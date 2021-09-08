Москва, 8 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры состоятся в октябре, сообщил 8 сентября журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Minfin.gov.ru Алексей Сазанов

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — сказал он на полях Московского финансового форума.

Он добавил, что ведомство получило ответ, что швейцарская стороны готова вступить в переговоры.

«В октябре состоятся переговоры», — добавил Сазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения (СоИДН).

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