Киев, , 13:41 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал фейком информацию о возможной скорой отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Давид Арахамия Gov.ua

Об этом он заявил на брифинге в кулуарах Рады сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем политик отметил, что рассматривается замена трех-четырех министров нынешнего правительства, не уточнив, о ком идёт речь. По словам Арахамии, кадровые изменения в правительстве будут обсуждать на заседании фракции 20 сентября.

«Министр, в первую очередь, политическая должность. Он должен быть лидером, вести нормальную команду, должен понимать, каким образом делать трансформацию в государственном секторе… Конечно, он должен быть добропорядочным, чтобы это не был коррупционер», — так охарактеризовал глава фракции «СН» требования к кандидатам.

Напомним, что ранее сегодня депутат Рады от фракции правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что в октябре нынешнего года может произойти полная отставка действующего правительства Украины, что предполагает и отставку премьер-министра страны.