Москва, , 13:26 — REGNUM Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске принял президент России Владимир Путин. Об этом 8 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

«Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы», — указал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что причиной взрыва в многоквартирном доме в Ногинске могла стать утечка газа.