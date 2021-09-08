Джакарта, 8 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и министры обороны Австралии и Индонезии обсудят эпидемию коронавируса и безопасность, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Переговоры на высоком уровне — это возможность зафиксировать существенный прогресс во Всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включая меры по реагированию на COVID-19.

Стороны также обсудят вопросы региональной безопасности и общие приоритеты в поддержку Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии состоится седьмая встреча министров иностранных дел и министров обороны Индонезии и Австралии.