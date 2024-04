Чикаго, США, 8 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Американская инди-рок исполнительница Lala Lala представила последний сингл в преддверии выхода своего нового альбома «I Want The Door To Open» под названием «Prove It», сообщает портал The Line Of Best Fit.«Prove It» — третий сингл с грядущей пластинки после «Color of the Pool» и «DIVER». Lala Lala, настоящее имя Лилли Уэст, говорит о новом треке следующее: «Prove It» — песня о ненасытных людях и идее «хорошего» против «плохого». Все дело в отсутствии контроля. Несмотря на то, что эта песня обвиняющая, я отношусь к человеку, к которым обращаюсь. Я думаю, что иногда, когда мы критикуем других людей, мы также говорим о себе».

Альбом «I Want The Door To Open» был спродюсировал лично Уэст в совместной работе с участником американской инди-рок/хип-хоп группы Why Йони Вульфом.