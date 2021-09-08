Волгоград, 8 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Уникальную операцию двухлетней девочке с «зеркальным» расположением сердца провели врачи Волгоградского областного кардиологического центра, сообщает 8 сентября пресс-служба администрации региона.

Minzdravao.ru Операция

Редкая патология правого расположения сердца выпадает в одном случае на 15−20 тысяч населения. Маленькой пациентке потребовалась хирургическое вмешательство, поскольку у неё развивалось и другое врожденное заболевание. Бригада врачей кардиоцентра провела операцию, уже через девять дней двухлетнюю девочку выписали домой.

С 2014 года в Волгоградской области вдвое увеличено финансирование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистой хирургии. Для жителей региона операции бесплатны.