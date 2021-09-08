Подгорица, , 13:28 — REGNUM За всеми беспорядками, которые произошли в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября в черногорском городе Цетине стоит лично президент Черногории Мило Джуканович. Об этом заявил сам митрополит Иоанникий 7 сентября в эфире сербского телеканала РТС.

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий (сс) Saint-Petersburg Theological Academy

«Мы все это предусмотрели и сделали все, чтобы до беспорядков не дошло. Мы принимали очень сложные решения. Непросто было мне как митрополиту этой митрополии сказать народу, который проявил такую преданность по отношению к церкви в самые трудные моменты, что мы уменьшим количество верующих, присутствующих на церемонии, до 200−300 человек… Мы об этом договорились с нашими властями, но все усложнилось, появились и некоторые внутренние проблемы», — рассказал митрополит Иоанникий в интервью сербскому телевидению.

Митрополит добавил, что в итоге черногорское правительство все-таки взяло на себя ответственность и приняло меры для того, чтобы обеспечить соблюдение законных прав черногорских верующих.

«Меня моя церковь и мой народ выбрали на это место, я его не узурпировал. Мне в голову не приходило менять место интронизации, все знают, какое место по церковному закону предусмотрено для этой церемонии», — рассказал митрополит Иоанникий.

Напомним, что 5 сентября, в день интронизации митрополита Иоанникия, в древней столице Черногории — Цетине произошли столкновения демонстрантов и полиции. Пострадало около 20 полицейских и несколько демонстрантов.