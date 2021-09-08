Москва, 8 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал выросли в Москве с 2019 года почти на 20%. Такие цифры 8 сентября привел мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции

«Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2019 годом увеличился в Москве почти на 20%. В прошлом году было небольшое падение, но буквально 1% — статистическая погрешность», — сказал Собянин.

Также мэр столицы заявил, что не согласен с мнением, будто бы компании сейчас не желают инвестировать. По его словам, для того, чтобы заинтересовать бизнес, власти должны предварительно подготовить проект, в который можно вкладывать средства. И тогда компании охотно инвестируют свои финансы.

«Мы недавно реализовали один из проектов освоения промзон — комплексна реорганизация территории. Мы начинали торги с минимальной суммы, думая, что инвесторы не придут, потому что 80% в этом проекте это общественная застройка и производственные помещения. Но пришло около 2 тыс. инвесторов, и цена поднялась в 80 раз», — привел пример Собянин.