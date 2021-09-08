Ульяновск, 8 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё 274 носителя коронавируса и выздоровели свыше 200 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 8 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 76 515 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 274.

Победили болезнь 68 586 пациентов, из них за последние сутки вылечился 201 человек. Доля выздоровевших составляет 89,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что для повышения темпов вакцинации от COVID-19 минздрав еженедельно ведёт информационную работу по теме иммунизации, разъяснительные встречи организуются с руководителями и сотрудниками предприятий.