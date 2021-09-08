Казань, 8 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Жителей Татарии предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По данным регионального управления Росгидромета, ночью и днем 9 сентября ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами до 21 м/с.

Указатель ветра

Днем вероятен дождь, ночью местами. Минимальная температура воздуха в течение суток составит +8…+10 градусов, максимальная — около +15.

Как сообщало ИА REGNUM, утром и днём 9 сентября в Хакасии ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра 17−22 м/с, местами до 25 м/с.

Читайте также: Сильные дожди и ветер ожидаются в Хакасии

Читайте также: В Москве из-за сильного ветра объявили «жёлтый» уровень погодной опасности