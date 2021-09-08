Салехард, 8 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. На Ямале проживает более 49 тысяч представителей северных этносов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Visitnao.ru Ненцы — коренной малочисленный народ Севера

За последние 10 лет численность представителей коренных малочисленных народов Севера в регионе увеличилась почти на 9000 человек — прирост составил 18%.

«Демографический рост — прямое свидетельство тому, что Ямал достигает своей цели в повышении качества жизни кочевой семьи, сохранении традиционного образа жизни, самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера», — отметила вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова.