Норильск, Красноярский край, 8 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, когда пытался спасти телеоператора. Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала 8 сентября в своём телеграм-канале.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

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По её словам, Зиничев и оператор стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался вниз, а Зиничев «рванул в воду», чтобы его спасти, но ударился о выступавший камень.

«Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло», — написала Симоньян.

Она добавила, что глава МЧС «погиб как спасатель».

Как сообщало ИА REGNUM, Зиничев погиб в Красноярском крае во время межведомственных учений. Ему было 55 лет. О гибели министра доложили президенту РФ Владимиру Путину.

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