Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил на автосалоне IAA 2021 в Мюнхене (Германия) концепт-кар ID. LIFE, который построен на базе новой платформы для электрокаров MEB Small. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Volkswagen Концепт-кар Volkswagen ID.LIFE

Платформа MEB Small универсальна. Она подходит для машин всех типов — от малолитражек до фургонов. Новая «тележка» является логическим продолжением архитектуры MEB Entr.

«Это самая масштабируемая электрическая архитектура в отрасли. Мы только начинаем использовать потенциал MEB. Производительность, емкость зарядки и запас хода будут улучшаться с каждой новой моделью и обновлением программного обеспечения», — передаёт пресс-служба слова директора по развитию марки Volkswagen Томаса Ульбриха.

Стоит отметить, что впервые автомобиль на базе MEB получил передний привод. Благодаря электродвигателю мощностью 172 кВт (234 л. с.) ID. LIFE разгоняется с нуля до 100 км/ч за 6,9 с, а его высоковольтная батарея на 57 кВт-ч обеспечивает запас хода около 400 километров (WLTP).

Напомним, платформа MEB Small не является полностью новой. Её предшествующая версия была заказана компанией SEAT и называлась MEB Entr.

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